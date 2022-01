Problem s smanjenjem "Familienbeihilfe": Vrhovni sud EU uskoro donosi odluku

Austrija je 2019. godine uvela mehanizam za indeksiranje iznosa obiteljskih naknada, poreznih olakšica za djecu i drugih obiteljskih poreznih olakšica za građane Evropske unije koji rade u Austriji, ali čija djeca žive u inozemstvu. Mnoge osobe s prostora bivše Jugoslavije su se u razgovoru s KURIER-om žalile na činjenicu da primaju umanjen porodični dohodak (Familienbeihilfe), iako žive i rade u Austriji.

Komisija Evropske Unije tada je podnijela žalbu Europskom sudu pravde (op.a.: na njemačkom EuGH). Njegov glavni odvjetnik Richard de la Tour u četvrtak će iznijeti svoje mišljenje o krajnje kontroverznom indeksiranju obiteljskih naknada u Austriji.



Podsjetimo: Kroz indeksiranje obiteljski se doplatak prilagođava stvarnim troškovima života djece koja žive u drugim zemljama EU. Međutim, prema Europskoj komisiji, to je u suprotnosti s propisima EU-a o slobodnom kretanju radnika. Predstavnik Europske komisije Martin Selmayr rekao je kako bi želio da savezna vlada Austrije - u slučaju da Austrija bude osuđena da je to bespravno činila - odmah vrati tj. recipročno svim oštećenim isplati smanjenu obiteljsku naknadu.



Pravne procjene Europskog suda pravde su mišljenja koja njegovi suci ne moraju slijediti prilikom donošenja odluke. Ali uglavnom to rade. Pravomoćna presuda bi trebala uslijediti u narednim sedmicama.

