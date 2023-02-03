Pandemi, 30 Haziran 2023'te Avusturya'da resmen sona erecek

ve bakımevleri gibi hassas bölgelerde maske zorunluluğu 30 Nisan 2023'te sona erecek.

ve bakımevleri gibi hassas bölgelerde maske zorunluluğu 30 Nisan 2023'te sona erecek.

Hastaneler ve bakımevleri gibi hassas bölgelerde maske zorunluluğu 30 Nisan 2023'te sona erecek.

Hastaneler ve bakımevleri gibi hassas bölgelerde maske zorunluluğu 30 Nisan 2023'te sona erecek.

Hastaneler ve bakımevleri gibi hassas bölgelerde maske zorunluluğu 30 Nisan 2023'te sona erecek.

Hastaneler ve bakımevleri gibi hassas bölgelerde maske zorunluluğu 30 Nisan 2023'te sona erecek.

Hastaneler ve bakımevleri gibi hassas bölgelerde maske zorunluluğu 30 Nisan 2023'te sona erecek.

Hastaneler ve bakımevleri gibi hassas bölgelerde maske zorunluluğu 30 Nisan 2023'te sona erecek.

ayı sonuna kadar eczanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu devam edecek .

ayı sonuna kadar eczanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu devam edecek .

Viyana'da şubat ayı sonuna kadar eczanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu devam edecek .

Viyana'da şubat ayı sonuna kadar eczanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu devam edecek .

Viyana'da şubat ayı sonuna kadar eczanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu devam edecek .

Viyana'da şubat ayı sonuna kadar eczanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu devam edecek .

Viyana'da şubat ayı sonuna kadar eczanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu devam edecek .

Viyana'da şubat ayı sonuna kadar eczanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu devam edecek .