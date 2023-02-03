Pandemi, 30 Haziran 2023'te Avusturya'da resmen sona erecek
Sağlık Bakanı Johannes Rauch ve Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler, salgının sonunu müjdeledi. Korona nasıl normal bir hastalık haline geliyor?
Heute, vor -58 Minuten
Pandemi, 30 Haziran 2023'te Avusturya'da resmen sona erecek. Ne yazık ki, hastalık hala var.
- Hastaneler ve bakımevleri gibi hassas bölgelerde maske zorunluluğu 30 Nisan 2023'te sona erecek.
- Tüm önlemler (maske zorunluluğu, ücretsiz test, aşı merkezleri vb.) 30 Haziran 2023'te sona erecek.
- Viyana'da şubat ayı sonuna kadar eczanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu devam edecek .
- Fakat testler ve aşılar muayenehane ve diğer sağlık kurumlarında sunulmaya devam edilmesi gerek. Bu konu önümüzdeki haftalarda müzakere edilecek.
Sağlık Bakanı Johannes Rauch ve Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler, salgının sonunu müjdeledi. Rauch, "kriz modundan çıkmak" gibi "tarihi bir karar" diyor, ve ekliyor: "Pandemi gidiyor, virüs kalıyor ve bununla başa çıkabileceğiz."
Hatırlıyor musunuz? 25 Şubat 2020'de Avusturya'da ilk iki korona enfeksiyonu kaydedilmişti. 11 Mart 2020'de DSÖ salgını bir pandemi ilan etti. Ve 13 Mart 2020 Cuma günü dönemin Şansölyesi Sebastian Kurz, ülkede 16 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren kapanma olacağını açıkladı . Bu kapanma son değildi ve sonrasında birçok kez daha bu yaşandı, sonuncusu ise 2021/2022 yılının başında oldu.
Korona enfeksiyonunu normal bir hastalık gibi tedavi edin
Avusturya'da 5.78 milyon korona oldu ve şimdiye kadar 21.000'den fazla insan enfeksiyondan öldü.
30 Haziran sonrası korona tedavileri
Corona'yı normal bir hastalığa dönüştürmek şu anlama geliyor:
Sağlık Bakanı Johannes Rauch'a göre ilaç ve aşı ücretsiz olacak. Semptomlu kişiler için de testler ücretsiz kalacaktır. Salı günü arka planda yapılan bir görüşmede Rauch ve Sağlık Bakanlığı'nın önde gelen yetkilileri, semptomları olan hastaların her zamanki gibi doktora gidebileceğini, orada test yapılacağını ve bir korona enfeksiyonu durumunda uygun ilaçları alabileceklerini söylediler. Aşı kampanyalarının nasıl uygulanacağı ise henüz tam olarak belli değil, çünkü herkesin farklı bağışıklık durumları bulunmaktadır (aşı ve enfeksiyon karışımı). Bu nedenle mevsimsel grip aşılarını korona aşılarına öylece ekleyemezsiniz. Uluslararası uzmanlar aşılama önerileri konusunda daha müzakereler yapacaktır.
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