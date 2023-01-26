Yerli sinemalarında sabit ücret kampanyası martta başlıyor

Evdeki televizyonlarda uzun süredir standart bir hala gelmiş olan şey artık sinemada da yerini alıyor: Abonelik. Kasım ayında, sinemaseverlerin ilkbahardan itibaren aylık sabit ücretle beyaz perde karşısına oturabilecekleri duyurulmuştu, şimdi ise kesin başlangıç tarihi 9 Mart olarak belirlendi.

15 Şubat gibi erken bir tarihte , başlangıçta altı federal eyaletteki 18 sinemanın yer alacağı "Nonstop Kinoabo " ön satışları online olarak nonstopkino.at adresinde başlayacak (not: tam liste makalenin sonunda bulunabilir ) .

Normal aylık abonelik (sekiz ay taahhütle) 24 avroya mal olacak, bir yıllık kayıt olursanız ayda sadece 22 avroya sinemaya gidebilirsiniz; aynısı 26 yaşından küçükler için aylık abonelik için de geçerlidir (dört aylık taahhüt).

Avrupa rol modelleri

Model, 1 Ocak'tan beri Stadtkino Wien'in genel müdürü olan Wiktoria Pelzer tarafından başlatıldı, bu fikir için ise Hollanda'daki " Cineville " aboneliği gibi Avrupalı rol modellerinden ilham aldı.

Pelzer, "Sanat evi sinemaları ve yüksek üyelik sayıları ile güçlü bir özdeşleşmeye yol açan sinemalar arasında böyle bir işbirliği fikri benim için eşsizdi" diyor. " Karantinadan sonra bile, sinemaya ilk akın edenler Cineville üyeleri oldu. O zamandan beri, bu konsepti Avusturya'da da uygulama arzum var."

Azalan gelir

Bir abonelik modeli, katılımcı sinemalara daha fazla finansal planlama ve dolayısıyla güvenlik sunar. Özellikle korona pandemisinin bir sonucu olarak devam eden kültürel kriz göz önüne alındığında, hafife alınmaması gereken bir avantaj - geçen yılın ilk on ayındaki gelir, salgın öncesi seviyenin yüzde 27 altındaydı.

Ayrıca “ kesintisiz sinema aboneliği ” ilk etapta ulusal ve uluslararası sponsorlar tarafından desteklenecek.

Yeni kitle

Bu kampanya aynı zamanda ziyaretçiler için de avantajlar sunacaktır – ve bu sadece zaten her hafta bir film izleyenler ve böylece bununla parasal açıdan çok tasarruf edecek olanlarla kısıtlı olmayacak.

Votiv Kino Genel Müdürü ve sponsor derneğin yönetim kurulu üyesi Michael Stejskal, "Bu abonelik, uluslararası sanat sineması ve Avusturya film yapımcılığının tüm çeşitliliğini birleştiriyor" diyor. "İster büyük ekran, ister küçük, samimi bir salon, ister Greta Gerwig veya Marie Kreutzer, Ruben Östlund veya Josef Hader'den yeni bir şey, ister üç saatlik destansı veya kısa film programı, ister uzun metrajlı ister belgesel film olsun, ister deneysel bir form, ister bir çocuk filmi - Sofistike sinemanın tüm kozmosunu kateden keşif sevincinin artık sınırı yok."

Kampanyaya katılan Sinemalar

Viyana : Admiral Kino, Burg Kino, DeFrance , Filmcasino, Filmhaus am Spittelberg , Gartenbaukino, Künstlerhaus'ta Stadtkino, Top Kino, Schikaneder , Votiv Kino

Aşağı Avusturya : Kesselhaus Krems'te Sinema

Yukarı Avusturya : Moviemento Linz, City Kino Linz, Kino Freistadt

Stmk : KIZ RoyalKino Graz

Sbg : Salzburg sineması

Tirol : Leokino Innsbruck, Görüntü Yönetmeni Innsbruck

Diğer sinemalara da genişletilmesi planlanmaktadır.

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