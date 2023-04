Okşan Svastics oder auch ein Schlüssel in andere Welten

"Wien lässt nichts in Vergessenheit geraten"

Ende 2003 zog Svastics nach Wien – eine Stadt, die komplett anders ist, als die, in der sie zuvor gelebt hatte. „Ich komme aus dem Chaos. Aus einer Stadt, die lebt, in der immer 24 Stunden am Tag etwas los ist. In Wien hatte ich manchmal den Eindruck, die Stadt schläft ein bisschen. Hier ist alles so viel langsamer“, so Svastics. "Anfangs in Wien habe ich mich oft gefragt: Bin ich eigentlich die Einzige, die es auch mal eilig hat?"

Doch mit dem Alter und der Reife habe sie genau das an Wien lieben und schätzen gelernt. "Dass es langsamer ist, hat auch seine Vorteile. Die Geschäfte meiner Kindheit etwa gibt es in der Form nicht mehr, weil sich die Stadt so schnell verändert. In Wien ist es viel wahrscheinlich, dass der kleine Süßwarenhandel aus der Kindheit noch immer existiert", sagt Svastics. An Wien schätzt sie überhaupt, dass man an dem, was es ausmacht, auch festhalte. „Wien lässt nichts in Vergessenheit geraten. Es schaut auf seine kleinen Geschäfte und seine historischen Gebäude. Menschen, die schon ihr ganzes Leben hier leben, kommt es vielleicht nicht immer so vor. Aber als jemand, der seine ersten 40 Jahre in der Türkei verbracht hat, weiß ich, wie es auch sein kann.“

In der Türkei arbeite Svastics als freischaffende Journalistin und Lektorin. Sie schrieb und beschäftigte sich vor allem mit den Themen Kunst und Kultur.