Gazetecilikten şehir rehberliğine: Viyananın anahtarı Okşan Svastics

Viyana’da en çok takdir ettiği şey ise, onu özel kılan şeylere bağlı kalınması. “Viyana’da hiçbir şey unutulup kaybolmuyor. Küçük dükkanlarına ve tarihi binalarına sahip çıkılıyor. Hayatları boyunca burada yaşamış insanlar bunu fark etmiyor olabilir ama ilk 40 yılını Türkiye'de geçirmiş biri olarak tersinin nasıl olabileceğini biliyorum."

Zorlu Almanca

Svastics Türkiye'de serbest gazeteci ve editör olarak çalışıyordu. En çok sanat ve kültür konuları ile ilgileniyor ve bu konuları işleyip yazıyordu. Bunu Viyana'da da sürdürmek istiyordu ve bu nedenle ilk işi bir Almanca kursuna kaydolmak olmuş. "Benim için gerçekten zordu. Almanca ve Türkçe tamamen farklı mantıklara sahip diller. Ağlayarak edatları öğrendiğimi hatırlıyorum. Bir yetişkin olarak yeni bir dil öğrenmek çok zor" diyor. İngiliz yazar Mark Twain, Almanca okumanın ne kadar zor olduğunu zaten çok iyi tanımlamış, diye ekliyor.

"Korkunç Alman dili", Svastics'in atıfta bulunduğu eserin adıdır. İçinde Twain şöyle özetliyor: "Filolojik çalışmalarım beni yetenekli bir adamın otuz saatte İngilizce, otuz günde Fransızca ve otuz yılda Almanca öğrenebileceğine ikna etti."

Objektif gözlemciler, Svastics’in artık Almanca'yı çok iyi konuştuğunu söyleyecektir. Fakat kendisi Türkçesiyle kıyasladığında bundan çok uzak olduğunu düşünüyor. Kendi tabiriyle ‘Yürüyüşlerini’ Türkçe yapmasının nedeni de bu olduğunu söylüyor.