Österreicher würden für einen Balkon auf Urlaub verzichten

In der Corona-Krise ist die Bedeutung des eigenen Zuhauses in Österreich gestiegen. Viele Menschen in Österreich würden daher sogar auf Urlaub verzichten, wenn sie sich dafür zum Beispiel eine Terrasse, einen Balkon oder einen Garten leisten können. 89 Prozent der Österreicher wären dazu bereit oder würden sogar einen 2. Job annehmen. Das ergab eine Umfrage.

Jeder Dritte würde für eine Wohnung mit einer Freifläche auch Überstunden machen. 57 Prozent der Befragten würden zudem weniger Kleidung oder Schmuck kaufen, um schöner wohnen zu können.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

