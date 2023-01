Österreicher essen weniger häufig Fleisch

Zwei Drittel der Österreicher essen mehrmals pro Woche Fleisch oder Wurst-Produkte. Jeder Zehnte isst sogar täglich Fleisch. Vor allem in größeren Haushalten mit Kindern wird gerne Fleisch gegessen. Insgesamt ging der Fleischkonsum 2022 aber zurück. Das zeigt auch eine Online-Umfrage von Iglo. Demnach wurde im Jahr 2021 öfter Fleisch gegessen als 2022.

Immer mehr Menschen greifen auch zu Fleisch-Alternativen. Dazu gehören etwa vegetarische oder vegane Ersatzprodukte. Weniger Fleisch zu essen ist auch gut für das Klima. Für die Produktion von Fleisch braucht man nämlich sehr viel Wasser.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++