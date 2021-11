Österreich wieder mit mehr als Mehr als 600 Intensiv-Patienten

In Österreich spitzt sich die Corona-Situation weiter zu. Am Donnerstag stieg die Zahl Corona-Patienten auf Intensivstationen auf 619. Das waren um 42 mehr als am Mittwoch. So viele Intensiv-Patienten hat es in Österreich zuletzt vor mehr als 7 Monaten gegeben. Der Rekord wurde mit 709 Intensiv-Patienten vor genau einem Jahr erreicht. Insgesamt liegen derzeit 3.246 Corona-Patienten in Krankenhäusern.

53 Menschen starben innerhalb eines Tages an oder mit dem Virus. Die Zahl der Neu-Infektionen lag bei 13.592. Das liegt aber unter dem Durchschnitt der 7-Tage Inzidenz der abgelaufenen Woche, in der täglich 13.918 Fälle hinzu kamen. Insgesamt gibt es zurzeit 152.483 aktive Corona-Fälle in Österreich.