Österreich ist seit Montag zum 4. mal im Lockdown

Seit Montag ist ganz Österreich wieder in einem Lockdown. Der Lockdown soll vorerst bis 12. Dezember dauern, in Oberösterreich bis zum 17. Dezember. Die Menschen dürfen ihre Wohnungen jetzt wieder nur aus wenigen Gründen verlassen. Das ist zum Beispiel um zur Arbeit oder in die Schule zu gehen oder um Lebensmittel einzukaufen. Geschäfte, Lokale, Theater und Friseure haben wieder zu. Schulen sind vorerst geöffnet.

Außerdem geöffnet bleiben Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien und Tankstellen. In allen öffentlichen Innenräumen muss außerdem wieder eine FFP2-Maske getragen werden. Am Arbeitsplatz gilt weiter die 3G-Regel. Man muss dort entweder geimpft, getestet oder nach einer Corona-Infektion wieder genesen sein.

