In Österreich wird nach dem Hochwasser weiter aufgeräumt

In Österreich hat es in den letzten Tagen extrem stark geregnet. Viele Gebiete des Landes sind überschwemmt worden. Das Wasser hat auch viele Häuser und Straßen beschädigt. In vielen Städten und Orten wird jetzt aufgeräumt. Oft müssen die Helfer Keller auspumpen oder kaputte Möbel aus den Häusern tragen. Das Bundesheer hilft mit, den Schlamm von den Straßen zu bringen.

In Oberösterreich hat es in der Nacht auf Dienstag erneut stark geregnet. Die Feuerwehr musste wieder helfen. Zum Glück sind die Flüsse aber nicht so stark gestiegen wie zuletzt.

