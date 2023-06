Novi rekord: U Austriji raspisano čak devet referenduma

Unterzeichnet werden können die Volksbegehren in einem beliebigen Eintragungslokal in ganz Österreich oder online mittels elektronischer Signatur. Eine vor dem Eintragungszeitraum abgegebene Unterstützungserklärung zählt bereits als Stimme für das jeweilige Volksbegehren, eine nochmalige Unterschrift ist dann nicht mehr möglich. Von den bisher 80 aufgelegten Volksbegehren, die vor allem seit der Möglichkeit der elektronischen Unterstützung einen Boom erleben, haben es nur zwölf nicht ins Parlament geschafft, also keine 100.000 Unterstützer und Unterstützerinnen gefunden.