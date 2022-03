Nordmazedonien weist fünf russische Diplomaten aus

Das nordmazedonische Außenministerium haben dem russischen Botschafter in Skopje Sergej Bazdnikin eingeladen und ihm "eine diplomatische Note überreicht. Darin werden fünf Mitarbeiter der russischen Botschaft als in diesem Land unerwünschte Personen gekennzeichnet, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.



"Nach den von den zuständigen Behörden erhaltenen Informationen haben sie Aktivitäten durchgeführt, die im Widerspruch zum Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen stehen, und sollen das Hoheitsgebiet Nordmazedoniens in den nächsten fünf Tagen verlassen", heißt es in der Erklärung.