Mit dem "Diwan" eine Weltreise einmal durch Wien

In der Auftaktveranstaltung am 23. März, um 19 Uhr, die in den Soho-Studios stattfindet, begibt man sich mit Wojciech Czaja daher auf eine Weltreise in Wien. Bekannt ist der Autor vor allem durch sein Fotobuch „Almost“, worin er Orte in Wien ablichtete, die die kulturelle Vermischung in der Architektur aufzeigen. Bei der folgenden Veranstaltung am 29. April in der Brunnenpassage dreht es sich hingegen um Musik der Migranten – Konzert und Musikvortrag inklusive.

"Es ist eine Reise in eine transkulturelle Welt, wo die Begriffe Identität oder Herkunft anachronistisch werden, sind und die Grenzen nicht mehr funktionieren", so Özdemir. Alle Stationen dieser Reise sind im Übrigen kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter www.neuerwienerdiwan.com.