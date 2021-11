Neue Koalition in Deutschland steht

In Deutschland gibt es eine neue Regierung. Die Koalition besteht aus den Parteien SPD, Grünen und FDP. Die 3 Parteien verhandelten seit der Bundestagswahl Ende September. Am Mittwoch einigten sie sich. Die SPD soll 6 Minister-Posten bekommen. 5 Minister bekommen die Grünen, 4 die FPD. Dem Koalitions-Vertrag muss noch in den einzelnen Parteien zugestimmt werden.

Mitte Dezember soll dann Olaf Scholz von der SPD zum Bundeskanzler gewählt werden. Scholz folgt somit auf Angela Merkel.