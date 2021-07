Neue Corona-Regeln in Österreich

Seit Donnerstag gelten in Österreich neue Corona-Regeln. In allen Bundesländern außer in Wien gibt es keine Maskenpflicht mehr im Handel. Aber in Supermärkten und Apotheken bleibt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. In Wien muss man allerdings weiterhin in allen Geschäften eine Maske tragen.

In ganz Österreich gibt es strengere Regeln für die Nachtlokale. In Discos und Clubs dürfen nur Menschen, die geimpft sind oder einen negativen PCR-Test haben. Außerdem muss man sich in allen Lokalen weiterhin registrieren.

