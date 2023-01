Najstariji Austrijanac proslavio 109. rođendan

Wielander i dalje živi u kući koju je sagradio nakon rata u glavnom gradu Donje Austrije, St. Pöltenu. Franz Wielander je 12. oktobra 2015. proslavio 75. godišnjicu braka sa suprugom Hermine, koja je umrla 2017. godine. "Fascinantno je kako još uvijek vlada svakodnevnim životom", rekao je gradonačelnik Matthias Stadler, koji je posjetio slavljenika i donio tortu.

Prije dvije godine KURIER je također posjetio Wielandera. U to vrijeme pandemija je harala, ali je starac to ipak prihvatio sa humorom. "Korona? To mi baš i ne treba", rekao je tada sa osmijehom.