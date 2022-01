Nach Silvesterfeiern in Belgrad: 500 Slowenen in Quarantäne

Die meisten Mitglieder einer Reisegruppe, der in diesen Tagen aus Belgrad nach Slowenien zurückgekehrt ist, waren mit dem Coronavirus infiziert. Dabei soll es sich um junge Menschen handeln, die die Silvesternacht in der serbischen Metropole verbracht haben. Dies berichtete der staatliche TV-Sender RTV Slovenija am Donnerstag.



Demnach bestand die Reisegruppe aus 559 Reisenden und 29 Begleitern. Bisher wurden davon etwa 500 wegen Kontakten mit Infizierten aus Belgrad unter Quarantäne gestellt. Die zuständigen Behörden sind nun darum bemüht, mittels Contact Tracing alle anderen Kontaktpersonen ausfindig zu machen.

Party-Bus

Die Reise wurde vom Reisebüro Collegium Mondial Travel organisiert, das auf Party-Reisen für junge Menschen spezialisiert ist.

"Wir haben von den zuständigen Behörden noch keine offiziellen Informationen darüber erhalten, wie viele Teilnehmer der Reise infiziert waren und zu welcher Gruppe sie gehören sollten“, erklärte das Reisebüro.