Mord per App an einer Transsexuellen Frau

Und jetzt die App. „Mit den jüngsten Ereignissen muss sie Asyl bekommen. So was habe ich noch nie erlebt“, betont Kroemmer nach mehreren Stunden in der Polizei Inspektion und einer Strafanzeige gegen den Programmierer – einen Georgier, dessen Name, samt Tiktok-Kanal, mit ein paar Klicks zu finden ist. „Die App laden sich Jugendliche runter, und lernen, dass man gewinnt, wenn man eine Transfrau tötet“, zeigt sich Labadze entsetzt. Wie so eine App überhaupt von Google zugelassen werden konnte und ob es nun Folgen für den Nutzer, der noch zwei andere Apps im Playstore hat, geben wird? Auf Anfrage heißt es von Google: „Alle Apps bei Google Play müssen unseren Richtlinien entsprechen. Wir können keine Kommentare zu einzelnen Apps abgeben, aber, wenn wir über eine App benachrichtigt werden, die gegen unsere Richtlinien verstößt, überprüfen wir sie und ergreifen Maßnahmen.“