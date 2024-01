In diesem Land gibt es mehr Wähler als Einwohner

In Montenegro hat zum ersten Mal seit 12 Jahren eine Volkszählung stattgefunden. Laut vorläufigen Ergebnissen leben in dieser kleinen ex-jugoslawischen Teilrepublik 633.158 Menschen, etwa 13.000 mehr als 2011. Die Volkszählung brachte aber eine andere, ungewöhnliche Erkenntnis: In Montenegro gibt es mehr Wähler als Einwohner. Die Schieflage wird noch schlimmer, wenn man die in Montenegro lebenden Ausländer aus der Einwohnerzahl ausrechnet, die kein Wahlrecht haben. In dem Land an der Adriaküste leben derzeit 90.000 Ausländer, die meisten davon kommen aus dem benachbarten Serbien, Russland und der Ukraine.

Laut der staatlichen Wahlkommission und dem Zentrum für demokratische Transformation seien die schlechten Melderegister verantwortlich für diese Unlogik, berichtet der staatliche TV-Sender RTCG. Dieses Problem sei den Leuten aus der staatlichen Wahlkommission bestens bekannt.

