Minusgrade an allen Wetterstationen in Österreich gemessen

In der Nacht auf Dienstag ist sehr kalte Luft aus dem Norden nach Österreich gekommen. Dadurch sind die Temperaturen gefallen und es ist kalt. An allen 280 Wetterstationen der ZAMG wurden in Österreich Minusgrade gemessen.

Am kältesten war es in Schwarzau im Freiwald im Waldviertel. An der Wetterstation dort wurden minus 23,9 Grad gemessen. Die nächsten Nächte werden ein bisschen weniger kalt. Es kommt dann nämlich etwas mildere Luft nach Österreich.