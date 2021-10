Mindestens 33 Tote bei Bomben-Anschlag auf Moschee in Afghanistan

In Afghanistan sind am Freitag bei einer Bomben-Explosion mindestens 33 Menschen getötet worden. Außerdem wurden 73 Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Die Bombe explodierte während des so genannten Freitags-Gebets in einer Moschee. Die Gläubigen des Islam versammeln sich traditionell immer am Freitag und beten. In den Moscheen sind dann immer sehr viele Gläubige.

Man glaubt, dass die Terror-Gruppe Islamischer Staat für die Explosion verantwortlich ist. Denn der Islamische Staat ist mit den islamistischen Taliban verfeindet. Die Taliban herrschen seit August in Afghanistan.