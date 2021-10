Zahlreiche Opfer bei Explosion in Moschee in Afghanistan

Mitten während des Freitagsgebets hat eine Explosion eine schiitische Moschee in der afghanischen Stadt Kandahar erschüttert. Es habe zahlreiche Opfer gegeben, teilte ein Sprecher des Innenministeriums der Taliban-Machthaber mit. Details liegen noch keine vor. Erst unlängst waren Dutzende Menschen bei einem Bombenanschlag auf eine Moschee in Kunduz getötet worden. Die radikal-islamische Miliz Islamischer Staat (IS) hatte die Tat für sich reklamiert.

Mehr dazu in Kürze.