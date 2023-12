Mindestens 127 Tote nach Erdbeben in China

In China hat es am Montag ein starkes Erdbeben gegeben. Dabei wurden viele Häuser zerstört. Laut chinesischen Medien sind bei dem Erdbeben mindestens 127 Menschen gestorben. Über 500 Menschen wurden verletzt. Es werden auch noch Menschen vermisst. In mehreren Dörfern fiel auch der Strom aus und es gab kein Wasser.

In vielen Teilen von China gibt es seit letzter Woche eine Kältewelle. Die Temperatur im Erdbeben-Gebiet lag am Dienstag bei ungefähr minus 14 Grad Celsius.