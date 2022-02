Mietwohnungen werden immer teurer

Mietwohnungen werden in Österreich immer teurer, vor allem in den Städten. Gerade im Süden Österreichs stiegen 2021 die Mieten gegenüber dem Vorjahr stark. Das hat eine Analyse des Onlineportals immowelt.at ergeben. In Villach zum Beispiel stiegen die Mieten um 17 Prozent auf 12 Euro pro Quadratmeter. In Klagenfurt erhöhten sich die Mieten um 13 Prozent auf 11,20 Euro.

In Wien und Graz wurden die Mieten allerdings nicht teurer. In Wien bezahlte man 14 Euro pro Quadratmeter und in Graz 11,30 Euro. Am teuersten waren die Mieten in Innsbruck mit 18,10 Euro pro Quadratmeter.

