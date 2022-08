Menschen, die Rassismus erfahren, erkranken eher an Alzheimer und Demenz

Zentrale Ergebnisse, die auf der AAIC 2022 vorgestellt wurden:

In einer Studie mit fast 1.000 in einer Gemeinde lebenden Erwachsenen mittleren Alters (55 % Latinos; 23 % Schwarze; 19 % Weiße) wurde die Exposition gegenüber zwischenmenschlichem und institutionellem Rassismus mit niedrigeren Gedächtniswerten in Verbindung gebracht, wobei diese Assoziationen vor allem bei schwarzen Personen auftraten. Erfahrungen mit strukturellem Rassismus wurden bei allen in die Studie einbezogenen rassischen und ethnischen Gruppen mit einem schlechteren episodischen Gedächtnis in Verbindung gebracht.

In einer Studie mit 445 asiatischen, schwarzen, lateinamerikanischen, weißen Personen im Alter von 90 Jahren und älter zeigte sich, dass Personen, die während ihres gesamten Lebens weitreichende Diskriminierung erfahren hatten, im späteren Leben ein schlechteres semantisches Gedächtnis aufwiesen als Personen, die wenig oder gar keine Diskriminierung erfahren hatten.

Rassismus wirkt sich auf die Gesundheit des Gehirns aus

Nach Angaben des 2022 Alzheimer's Disease Facts and Figures Report der Alzheimer's Association ist die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer oder anderen Demenzerkankungen zu erkranken, für Schwarze etwa doppelt so hoch und für Hispanics/Latinos etwa anderthalbmal so hoch.

"Chronischer Rassismus und zwischenmenschliche Diskriminierung in marginalisierten Gemeinschaften führen zu Stress, der sich auf den Körper auswirkt und die physiologische Gesundheit beeinflusst und wahrscheinlich zur Entwicklung des kognitiven Verfalls beiträgt", so Jennifer Manly, , Professorin für Neuropsychologie am Columbia University Irving Medical Center. "Insgesamt deuten Ergebnisse darauf hin, dass sich Rassismus auf die Gesundheit des Gehirns auswirkt und zu der ungerechten Belastung durch die Alzheimer-Krankheit in Randgruppen beiträgt."

Die verschiedenen Arten und Erfahrungen von strukturellem Rassismus und Diskriminierung tragen zu systembedingten Ungleichheiten bei, darunter ein niedrigerer sozioökonomischer Status, eine schlechtere frühkindliche Bildung und ein schlechterer Zugang zu gesunder Ernährung und angemessener Gesundheitsversorgung. Diese Faktoren wirken sich sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit auf die Gesundheit des Gehirns von Schwarzen/Afrikanern, Hispanoamerikanern/Lateinamerikanern und anderen Gemeinschaften im Laufe des Lebens aus.

Weniger Zugang

"Diese systembedingten Ungleichheiten hängen mit einem schlechteren Zugang zu wichtigen gesundheitsfördernden Ressourcen zusammen, wie z. B. einer qualitativ hochwertigen Pflege und sozialen Netzwerken, die wertvolle Gesundheitsinformationen und -unterstützung bieten", sagte Rev. Miriam J. Burnett, medizinische Direktorin der African Methodist Episcopal Church International Health Commission.

"Um gesundheitliche Chancengleichheit zu erreichen - als Schritt zur vollständigen Integration - müssen Einzelpersonen und die Gesellschaft Rassismus und andere Formen der Diskriminierung erkennen und abbauen", sagte Carl V. Hill, Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer bei der Alzheimer's Association. „Wir müssen eine Gesellschaft schaffen, in der die unterversorgten, unverhältnismäßig betroffenen und unterrepräsentierten Menschen sicher sind, versorgt werden und Wertschätzung erfahren."