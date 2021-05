Der heurige Frühling in Österreich ist der kühlste seit 25 Jahren. Zuletzt war es in den Jahren 1996 und 1991 ähnlich kühl wie heuer. Nur 1987 war es deutlich kühler. Das erklärte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Mittwoch.

Während der März und April sehr trocken waren, war der Mai überdurchschnittlich nass. Die letzten Tage im Mai werden auch entscheiden, ob 2021 knapp über oder unter 1996 und 1991 liegt. Aber so kühl wie der Frühling 1987 wird 2021 nicht mehr werden können.