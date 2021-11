Kroatische Medien: Dinamo verhinderte "Betrug" der Rapid-Fans

"Misslungene Diversion: Österreichischer Betrugsversuch aufgedeckt und gestoppt? Sie wollten sowohl UEFA als auch Dinamo reinlegen". Ein Artikel eines der populärsten kroatischen Nachrichtenportale net.hr sorgte noch vor dem Europa-League-Duell zwischen dem kroatischen Spitzenklub und Rapid für Aufregung bei Dinamo-Anhängern.

Der TV-Sender RTL hatte zuvor berichtet, dass Dinamo aus Sicherheitsgründen den Online-Ticketverkauf über das Service ulaznice.hr gestoppt habe. Der Grund waren demnach einige österreichische Staatsbürger, die angefangen hätten, sich online Tickets zu kaufen. Der Gästesektor musste aber aufgrund eines UEFA-Urteils nach den Vorkommnissen beim West-Ham-Auswärtsmatch geschlossen bleiben.

Die Tickets für das Spiel konnten am Donnerstag nur noch am Ticketpoint in der Nähe des Maksimir-Stadions erworben werden.