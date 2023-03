Drei Kroaten mit radioaktivem Material an Grenze zu Serbien erwischt

Am vergangenen Wochenende schrillten am Grenzübergang Bezdan zwischen Serbien und Kroatien die Alarmglocken. Serbische Grenzbeamte hielten ein in Richtung Kroatien fahrendes Auto an, in dem eine gefährliche Strahlung festgestellt wurde. Daraufhin wurden der Fahrer und die zwei Beifahrer, allesamt kroatische Staatsbürger, festgenommen wurden, schrieb das lokale Portal SOinfo.org.



Das Vorhandensein von einer "ernsthaften Menge" an radioaktivem Material bzw. eine hohe Strahlung soll demnach von Sensoren am Grenzübergang detektiert worden sein.