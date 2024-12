Nach der tödlichen Messerattacke in einer kroatischen Volksschule haben sich am Montagabend in der Hauptstadt Zagreb zahlreiche Bürger zu einem Schweigemarsch versammelt.

Mehrere tausend Teilnehmer zogen mit brennenden Kerzen durch das Stadtzentrum, um der Opfer zu gedenken und für mehr Sicherheit an Schulen zu demonstrieren, wie kroatische Medien berichteten.