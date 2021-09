Protest-Aktion: Kind von Masken-Verweigerern wird jetzt vor Schule unterrichtet

"Diese Situation ist wahrlich unangenehm", sagt Samson Štibohar, der Leiter der Volksschule in Krapinske Toplice, einem im Norden Kroatiens gelegenen Örtchen. Dieses wird seit vergangenen Freitag von einem kuriosen Vorfall in Atem gehalten.

Ein Volksschüler weigert sich nämlich, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Seine Eltern sind überzeugte Corona-Gegner. Nachdem auch in Kroatien eine MNS-Pflicht in den gemeinschaftlich genutzten Schulräumen herrscht und erst in der eigenen Klasse abgenommen werden darf, wurde dem maskenlosen Schüler der Zugang zum Gebäude verwehrt.