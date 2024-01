"Sind ein sehr ehrgeiziges Land": Kroatiens Rolle bei EU-Erweiterung gewürdigt

Kroatische Politiker waren alle auf einem permanenten Lobbying-Kurs für den EU-Beitritt

Der ehemalige Kroatien-Berichterstatter des Europaparlaments, Hannes Swoboda (SPÖ), sagte, Kroatien habe das Ziel des EU-Beitritts über alle Parteigrenzen verfolgt, alle Kräfte des Landes hätten an einem Strang gezogen. Dies sei in anderen Staaten am Balkan nicht der Fall, "deshalb geht auch nicht viel weiter".

Das Tempo der EU-Erweiterung und hänge auch von der politischen Konstellation und von Personen ab, sagte der Leiter der EU-Kommissionsvertretung Martin Selmayr. Im Falle Kroatiens seien alle Politiker auf einem permanenten Lobbying-Kurs für den EU-Beitritt gewesen. Als Quintessenz zeige sich, dass die Vergangenheit bewältigt werden müsse, etwa in Hinblick auf Kriegsverbrechen, und Territorialkonflikte wie zwischen Kroatien und Slowenien gelöst werden müssten. Reformen müssten irreversibel sein.