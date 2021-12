Kraj lockdowna: Neke pokrajine otvaraju odmah sve, neke postepeno

Regionalno, regionalno, regionalno: Tako glasi moto nakon samita sazvanog povodom završetka četvrtog saveznog lockdowna koji je u srijedu održan u kancelarskom uredu. Kako je već najavljeno, 12. decembra prestaje karantena za vakcinisane i one koji su preboljeli koronavirus. Stvar ipak na kraju lockdowna izgledaju drugačije, ovisno o državi u kojoj živite. Savezna vlada je odredila samo minimalne standarde; pokrajine mogu po ptrebi strožije postupiti. To zaista i rade.



U Donjoj Austriji, Salzburgu i Štajerskoj, ugostiteljski i smještajni objekti neće otvoriti svoja vrata do 17. decembra. Tog dana će i Gornja Austrija - kako se već dugo najavljuje - izaći iz lockdowna.



Kako će se odvijati stvari u Beču, izvjesno je već od utorka: Gastronomija će ovdje biti zatvorena do 20. decembra.

U Burgenlandu, Tirolu i Vorarlbergu restoranima i hotelima je dozvoljena veća sloboda. U ove tri pokrajine su takvi objekti otvoreni već od nedjelje. Noćna gastronomija ipak ostaje zatvorena. Također postoji i policijski sat od 23 h.



U Koruškoj još nisu odlučili o mjerama. Guverner Peter Kaiser (SPÖ) želi na konferenciji za štampu u četvrtak u 14:15 h izvijestiti kako će se stvari odvijati na jugu zemlje. Prije svega, na dnevnom redu su rasprave na sastanku koordinacionog odbora sa stručnjacima koji su u njemu zastupljeni, uključujući koordinatora kreveta intenzivne njege primarijusa Rudolfa Likara i primarijusa Jörga Webera.