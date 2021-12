Gradonačelnik Beča Michael Ludwig je u današnjem obraćanju javnosti saopštio slijed stvari nakon kraja tvrdog lockdowna. "Beč se ponovo postepeno otvara pod strogim uslovima za vakcinisane osobe: nakon tronedjeljnog lockdowna, od sljedećeg ponedjeljka otvaraju se maloprodaja, frizeraji, manikeri, pedikeri i sl. Isto se odnosi i na kulturna dešavanja za 25 i više osoba ("2GPlus"). Gastronomija slijedi nedelju dana kasnije", saopštio je Ludwig.

To konkretno znači da gastronomija i hoteli moraju ostati zatvoreni još nedjelju dana tj. do 20. decembra. 2G pravilo će se primjenjivati, ali ne i 2G-Plus - drugim riječima, vakcinisanim i oporavljenim pristup je dozvoljen, dodatni PCR test nije potreban. Osim toga, bit će obavezno sjediti u restoranima, "kako bi se osiguralo da previše kretanja nije moguće", rekao je Ludwig. Za noćnu gastronomiju moto i dalje glasi: strpite se.



Božićne pijace mogu početi s radom sljedećeg ponedjeljka, ali će ugostiteljski štandovi biti ograničeni na hranu za ponijeti do 20. decembra.