Der kosovarischer Serbe und Geschäftsmann Milan Radoičić ist am heutigen Dienstag in Belgrad festgenommen worden. Nach der Durchsuchung seiner Wohnung und anderer Räumlichkeiten seitens der Kriminalpolizei sei er in 48-stündige Untersuchungshaft genommen worden, teilte das Innenministerium mit.

Der frühere Vizevorsitzende der Belgrad-treuen Serbischen Liste, der führenden Partei der kosovarischen Serben, hatte am Freitag seine alleinige Verantwortung für den Angriff eines serbischen Kommandotrupps auf die kosovarische Polizei in Banjska bei Mitrovica am 24. September übernommen. In mehrstündigen Gefechten wurden ein Polizist und drei Angreifer getötet. Kosovarische Behörden haben daraufhin Belgrad beschuldigt, hinter dem Angriff zu stecken.

