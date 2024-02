Will Regierung Korruption vertuschen? Widerstand in Kroatien

Die Gesetzes√§nderungen werden in der √Ėffentlichkeit als "Lex AP" bezeichnet. Das ist eine Anspielung auf die Initialen des Premiers, die in Textnachrichten zweier ehemaliger HDZ-Politikerinnen vorkommen, die beide wegen Korruption angeklagt sind. Dass die Textnachrichten zwischen Ex-Regionalministerin Gabrijela ŇĹalac und Ex-Staatssekret√§rin Josipa Rimac, die sich in den Beweismaterialien befinden, in die √Ėffentlichkeit gelangten, war Berichten zufolge der Ausl√∂ser f√ľr die umstrittenen Gesetzes√§nderungen.