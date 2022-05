Köstinger und Schramböck hören als Ministerinnen auf

Elisabeth Köstinger ist von der Partei ÖVP. Sie ist die Land-Wirtschaftsministerin. Am Montag hat sie aber gesagt, dass sie nicht mehr Land-Wirtschaftsministerin sein will. Die Bevölkerung hatte in den vergangenen Umfragen kein großes Vertrauen in sie.

Auch Margarete Schramböck sagte am Montag, dass sie nicht mehr als Wirtschaftsministerin arbeiten möchte. Sie ist ebenfalls von der ÖVP. Nun muss Bundeskanzler Karl Nehammer neue Minister suchen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++