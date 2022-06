Königspaar der Niederlande besucht Österreich

Das Königspaar von den Niederlanden ist am Montag in Österreich zu Besuch gekommen. Sie wurden auch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Ehefrau in Wien empfangen. Die 2 Ehepaare zogen sich dann zu Gesprächen in die Hofburg zurück. Das Königspaar möchte bei seinem Besuch auch an die Opfer von dem Holocaust gedenken.

Am Abend gibt es noch ein Abendessen. Am Mittwoch fahren sie weiter nach Graz.