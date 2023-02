"Keep it Jugo, do it Švabo" als Leitmotiv für Buch über "Südslawisches Wien"

Apropos Sichtbarkeit: Ein vom Wiener Rapper Kid Pex patentiertes Motto diente als ein Leitmotiv für den Sammelband - und ist auch auf dem Cover zu sehen. "Ich sehe den Sticker mit dem Slogan 'Keep it Jugo, do it Švabo' mittlerweile in der ganzen Stadt, von Hietzing bis Floridsdorf. Daran kommst du nicht mehr vorbei", sagte Tyran. Ihre Co-Autorin pflichtete ihr bei und zog eine Parallele zu Berlin, wo sie viele Jahre lang lehrte. "In Wien ist dieses 'Jugo-Feeling' einzigartig. In Berlin geht das in der riesigen Vielfalt verschiedener Kulturen etwas unter, doch hier ist es sehr spürbar", erzählte Miranda Jakiša.

Das weiß Petar Rosandić aka Kid Pex wohl besser als jeder andere. Er machte den Begriff "Tschuschenrap" salonfähig. Also versüßte er den Abend in der Bücherei am Gürtel mit einem kurzen Live-Act - und sorgte für Schmunzeln im Publikum.