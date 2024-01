Um weitere 5 Monate: Italien verlängert Kontrollen an Grenze zu Slowenien

Die Grenzkontrollen an der Grenze zu Slowenien, die Italien im Oktober eingeführt hat, werden ab dem 19. Jänner um weitere fünf Monate verlängert. Dies kündigte der italienische Innenminister Matteo Piantedosi am Mittwoch in einem Schreiben an die EU-Behörden und die Innenminister der EU-Mitgliedstaaten an.

Begründet wird die Entscheidung mit der "anhaltenden Gefahr einer möglichen terroristischen Infiltration durch irregulär nach Italien einreisende Personen sowie mit der Tatsache, dass die größten Ströme von der Balkanroute über die Landgrenze zu Slowenien kommen", hieß es im Schreiben. Die Kontrollen würden weiterhin so durchgeführt, dass der grenzüberschreitende Verkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.

➤ Österreich verlängert Grenzkontrollen zu Slowenien und Ungarn