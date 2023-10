Italien ist das beliebteste Urlaubsland der Österreicher und Österreicherinnen. 22 Prozent der Österreicher haben dort heuer ihren Urlaub verbracht. Das ist mehr als jeder Fünfte. Neben Italien waren Kroatien und Österreich die beliebtesten Urlaubsländer. In Österreich haben die meisten im Bundesland Kärnten Urlaub gemacht.

Die meisten Österreicher und Österreicherinnen verreisten mit dem Auto. Mehr als die Hälfte hat das heuer so gemacht. 30 Prozent sind mit dem Flugzeug in den Urlaub geflogen. Ungefähr 12 Prozent fuhren mit der Bahn zum Urlaubsort. Viele Menschen wollen auch im nächsten Jahr in Länder reisen, wo sie schon einmal waren.