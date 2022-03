Integrationsfonds: Corona-Informationsangebot nun auch auf Ukrainisch

Das Informationsangebot des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) wird an die neuen Gegebenheiten angepasst. So können sich hier ab sofort auch die aus der Ukraine vertriebenen Menschen Infos zum Corona-Management in Österreich holen. In eigenen Corona-Sprechstunden informieren Expertinnen und Experten vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer über die Corona-Schutzimpfung, Quarantäneregeln, Testangebote und derzeit geltende Sicherheitsmaßnahmen.

Zu Gast in den Online-Sprechstunden sind Ärztinnen und Ärzte sowie Juristinnen und Juristen, um offene Fragen der Teilnehmenden zu geltenden Corona-Regeln und -Angeboten in Österreich zu beantworten. Die Sprechstunden mit ukrainischer Dolmetschung werden vorerst zweimal wöchentlich angeboten, die nächsten Termine sind unter www.integrationsfonds.at/onlinekurse abrufbar.