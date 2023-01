Inflation stieg 2022 auf 8,6 Prozent

Die Inflation ist im Jahr 2022 in Österreich stark gestiegen. Sie betrug laut Verbrauchspreisindex 8,6 Prozent. Das ist mehr als 3 Mal so viel wie im Jahr davor und der höchste Wert seit der Ölpreis-Krise im Jahr 1974. Grund dafür waren die starken Preisanstiege bei Haushalts-Energie, Treibstoffen, Lebensmitteln und in der Gastronomie.