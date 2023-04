In Wien und Graz gab es wieder Klimaproteste

In Wien und in Graz haben am Montag wieder Aktivisten von der "Letzten Generation" Stra├čenproteste durchgef├╝hrt. In Wien klebten sich mehrere Personen im Bereich der Reichsbr├╝cke fest. Andere haben den Verkehr auf der Fahrbahn gestoppt.

Auch in Graz haben Aktivisten eine Fahrbahn blockiert. Die Polizei hat die Demonstrationen schnell gestoppt. Die Demonstration war auch nicht angemeldet. Deshalb werden wahrscheinlich mehrere Aktivisten angezeigt. Die Aktivisten haben zum Schutz vom Klima mehrere Forderungen an die Politiker. Eine Forderung ist zum Beispiel Tempo 100 auf Autobahnen.