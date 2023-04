"Letzte Generation" blockiert in Wien und Graz wieder Straßen

Durch die Aktionen in der Vorwoche in Graz konnte die "Letzte Generation" neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter ansprechen. Vivien Breinbauer hat sich heute in Graz zum ersten Mal an der Straße festgeklebt. “Die Erderhitzung tötet, und das schon heute. Obwohl Millionen junger Leute auf der ganzen Welt seit Jahren für unsere Zukunft auf die Straße gehen, ist der Politik meine Generation bis heute egal. Ich bin fassungslos, dass die Profite der Öl- und Gasindustrie noch immer über Menschenleben gestellt werden. Ich stelle mich dem Alltag in den Weg, weil ich dieser fossilen Zerstörung nicht länger zusehen kann – und weil die Geschichte zeigt, dass friedlicher Widerstand das effektivste Mittel ist, um eine solche Gesellschaftskrise zu überwinden", sagt die 25-Jährige.

Abermals fordert man außerdem niedrigere Tempolimits, damit der Ausstoß von Schadstoffen eingedämmt werden kann.