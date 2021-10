In Wien gelten wieder strengere Corona-Regeln

In Wien gibt es seit Freitag wieder strengere Corona-Regeln. In Nachtlokalen gilt die 2G-Regel. Das heißt, es dürfen nur geimpfte oder genesene Menschen hinein. Genesen ist man, wenn man sich von einer Corona-Infektion erholt hat. Auch bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen gilt nun die 2G-Regel.

Außerdem muss man in allen Geschäften wieder eine FFP2-Maske tragen. Wenn man in ein Lokal oder ins Kino gehen will, braucht man einen negativen PCR-Test. Ein Schnelltest gilt jetzt nicht mehr.