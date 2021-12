In Wien dürfen Hotels und Lokale wieder aufsperren

Nach dem Lockdown mussten in Wien Lokale und Hotels mit dem Aufsperren noch warten. Der Grund dafür waren strengere Corona-Regeln in Wien. Seit Montag dürfen Hotels und Lokale aber auch in Wien endlich wieder öffnen. Wegen der Corona-Krise geht es aber vielen Hotels in Wien schlecht. Viele Gäste haben ihren Urlaub schon abgesagt. Deshalb wird ein Viertel der Hotels in Wien wohl gar nicht erst aufsperren.

Lokale und Restaurants müssen sich jetzt aber auch weiter an strenge Regeln halten. Sie müssen zum Beispiel in ganz Österreich schon um 23.00 Uhr zusperren. Für Bars, Clubs und Discos ändert sich noch nichts. Sie müssen weiter geschlossen bleiben.