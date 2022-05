In Ungarn gilt seit Mitternacht wieder Notstand

In Ungarn gilt seit Mitternacht wieder der Notstand. Das hat Viktor Orban am Dienstag auf der Internetseite Facebook mitgeteilt. Er ist der Regierungschef von Ungarn. Als Grund für den Notstand nannte Orban den Ukraine-Krieg.

Orban hat schon in der Corona-Krise immer wieder den Notstand ausgerufen und verlängert. Vor der Verlängerung von dem Notstand wurde ein Grundgesetz geändert. Dadurch kann der Notstand in Ungarn ausgerufen werden, wenn es in einem Nachbarland Krieg gibt.