Bei einer Schießerei in den USA starben mindestens 21 Menschen

Am Dienstag hat es in dem Bundesstaat Texas in den USA einen Amoklauf gegeben. Ein 18-Jähriger schoss in einer Volksschule um sich. Mindestens 19 Kinder und 2 Erwachsene starben dabei. Der Täter wurde von Sicherheitskräften erschossen.

Der 18-Jährige soll vor der Tat auf seine Großmutter geschossen haben. Danach soll er mit einem Auto zur Schule gefahren sein. Dabei hat er auch einen Autounfall verursacht. Anschließend ging er mit einer Schutzweste und Waffen in die Schule.

In den USA kommt es öfter zu Gewalttaten mit Waffen. Dort bekommt man sehr leicht eine Waffe.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++