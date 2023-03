In Salzburg wurde ein Mann getötet

Am Montag geschah in Flachgau in Salzburg in einem Wohnhaus ein Verbrechen. Ein 42 Jahre alter Mann soll mit einer Stichwaffe getötet worden sein. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst fliehen. Er wurde aber später von der Polizei festgenommen. Der Verdächtige ist ein 34 Jahre alter Mann aus Ungarn.

Die 2 Männer sollen sich gekannt haben. Die Polizei gab keine weiteren Informationen zu der Tat bekannt.