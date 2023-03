In Henndorf am Wallersee im Salzburger Flachgau hat sich Montagfrüh ein Tötungsdelikt ereignet. Ein 42-Jähriger wurde in einem Wohngebäude mit einer Stichwaffe getötet, sagte eine Polizei-Sprecherin zur APA.

Der mutmaßliche Täter konnte fliehen, der Polizei ist aber bekannt, um wen es sich handeln soll.